Pornhub: Genshin Impact supera Fortnite tra i videogiochi più cercati dell'anno

Il portale per adulti conferma i videogiochi e i personaggi più cercati nel 2025: Tifa, co-protagonista di Final Fantasy VII, supera Lara Croft e Chun-Li
© Ufficio stampa
Pornhub ha pubblicato il suo "Year in Review 2025", il consueto rapporto annuale che analizza le ricerche effettuate dai suoi visitatori negli ultimi mesi: tra i molti ambiti presi in esame, una sezione è dedicata proprio al rapporto tra pornografia e videogiochi, settore che da anni si è consolidato come una delle principali fonti d'ispirazione per la realizzazione di contenuti destinati a un pubblico adulto.
In questa categoria, denominata "Video Games & Characters", il dato principale riguarda il cambio al vertice tra i videogiochi più cercati: dopo cinque anni di predominio assoluto, Fortnite viene superato da Genshin Impact, che diventa il titolo più digitato nella barra di ricerca di Pornhub. Il battle royale di Epic Games scende al secondo posto, mentre l'unica novità rispetto all'anno precedente è Marvel Rivals, sparatutto basato sugli eroi e antagonisti della Casa delle Idee.
La classifica dei personaggi dei videogiochi più cercati su Pornhub conferma una netta prevalenza di figure femminili. Nel 2025 la prima posizione spetta a Tifa Lockhart, uno dei volti principali di Final Fantasy VII e del suo rifacimento in tre atti (il terzo dei quali è ancora in fase di sviluppo), mentre al secondo e terzo posto si collocano rispettivamente Lara Croft, storica protagonista della serie Tomb Raider, e Chun-Li, combattente di Street Fighter che guidava la classifica lo scorso anno. A seguire Ada Wong e Lady Dimitrescu (Resident Evil), 2B (NieR: Automata), Jinx (League of Legends), Widowmaker (Overwatch) e Ruby (Fortnite).
La presenza maschile si limita a una singola eccezione nella Top 20 condivisa da Pornhub, con Nero di Devil May Cry unico uomo a comparire nella classifica di quest'anno. Da un punto di vista culturale, la lista conferma la centralità di personaggi già fortemente caratterizzati sul piano estetico, spesso al centro di merchandising, illustrazioni realizzate da membri della comunità dei videogiochi e cosplay. Il passaggio ai contenuti per adulti avviene così per continuità più che per rottura rispetto alla rappresentazione originaria.
Il rapporto non manca di sollevare alcune questioni controverse. Genshin Impact, il nuovo numero uno su Pornhub, è un gioco di ruolo online basato su un modello "gacha", con un'ampia rosa di personaggi collezionabili. Il numero elevato di protagonisti e l'enorme popolarità del titolo in tutto il mondo sembrano aver favorito anche la produzione di contenuti erotici ispirati al suo universo narrativo.
Tuttavia, viene richiamata l'attenzione sulla presenza in Genshin Impact di personaggi dall'aspetto molto giovane, che in alcuni casi possono ricordare bambini o adolescenti. Sebbene si tratti di figure immaginarie, la loro sessualizzazione in contesti per adulti suscita interrogativi sul modo in cui l'età viene rappresentata nell'immaginario erotico digitale. Ulteriori perplessità derivano dalla popolarità di creature non umane, come certe entità "gelatinose" presenti nello stesso gioco di ruolo, che pure compaiono tra i termini più cercati: un fenomeno che conferma quanto le fantasie veicolate online possano discostarsi dai canoni tradizionali.
Nel presentare il report, il sito parla di "uno sguardo sui desideri e sulle curiosità che riflettono le tendenze culturali contemporanee", sottolineando come l'analisi delle ricerche consenta di individuare sia preferenze consolidate, sia nuove tendenze in via di affermazione.
Al di là dei singoli casi, colpisce la presenza di videogiochi e marchi noti anche al pubblico generalista (tra cui Minecraft, Pokémon, The Sims 4, Super Mario) e non soltanto di prodotti di nicchia. Il confine tra intrattenimento "per tutti" e rielaborazioni destinate agli adulti, insomma, sembra oggi più sottile che mai.