Pornhub: Genshin Impact supera Fortnite tra i videogiochi più cercati dell'anno

La classifica dei personaggi dei videogiochi più cercati su Pornhub conferma una netta prevalenza di figure femminili. Nel 2025 la prima posizione spetta a Tifa Lockhart, uno dei volti principali di Final Fantasy VII e del suo rifacimento in tre atti (il terzo dei quali è ancora in fase di sviluppo), mentre al secondo e terzo posto si collocano rispettivamente Lara Croft, storica protagonista della serie Tomb Raider, e Chun-Li, combattente di Street Fighter che guidava la classifica lo scorso anno. A seguire Ada Wong e Lady Dimitrescu (Resident Evil), 2B (NieR: Automata), Jinx (League of Legends), Widowmaker (Overwatch) e Ruby (Fortnite).