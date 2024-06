Videogiochi: esperti esaminano i benefici reali di Pokémon GO per bambini e adolescenti

Il popolare gioco per mobile in realtà aumentata ha conquistato milioni di utenti nel mondo fin dalla sua uscita, proprio perché è riuscito a fondere il mondo virtuale con quello reale utilizzando il GPS e la fotocamera dello smartphone per spingere gli utenti a muoversi in luoghi reali per catturare le magiche creature, completare missioni e affrontare battaglie. L'integrazione unica del movimento fisico e del gioco digitale incoraggia a esplorare l'ambiente circostante, a camminare verso luoghi diversi e a interagire con altri giocatori.