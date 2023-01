PlayStation VR2 sta per arrivare: più di trenta giochi disponibili al lancio

Sony ha confermato la line-up dei videogame che accompagneranno il debutto del nuovo caschetto per la realtà virtuale di PlayStation 5: saranno 37 i giochi in VR disponibili dal 22 febbraio

Manca poco più di un mese all'uscita di PlayStation VR2 , il nuovo visore di Sony creato appositamente per sfruttare la potenza di PlayStation 5 e offrire esperienze in realtà virtuale sempre più realistiche: saranno 37, infatti, i videogiochi disponibili al lancio della nuova periferica creata dall'azienda giapponese, che si prepara a offrire agli oltre trenta milioni di possessori di PS5 una vasta gamma di esperienze differenti.

La casa nipponica ha approfittato dell'occasione per presentare tredici tra i titoli più importanti attesi sul mercato a partire dal prossimo 22 febbraio, al fianco di giochi già confermati come Horizon: Call of the Mountain, Gran Turismo 7 e Resident Evil Village.

Uno dei più interessanti è certamente Before Your Eyes, avventura in cui sarà possibile controllare la narrazione sbattendo le palpebre e influenzare il corso della storia con i propri occhi. Per coloro che amano le ambientazioni mozzafiato, invece, Kayak VR: Mirage permetterà di esplorare il mondo a bordo di un kayak, remando tra i ghiacci dell'Antartide o tra i temporali norvegesi, perfetto per avvicinare nuovi giocatori alle meraviglie della realtà virtuale.

Pavlov VR è uno sparatutto competitivo che ci porterà in una guerra spietata mettendoci in mano armi dotate di accessori intercambiabili e impreziosite da interazioni realistiche, mentre Puzzling Places permetterà di affrontare enigmi e puzzle in VR assemblando delle particolari miniature in luoghi affascinanti.

Tra i giochi che faranno parte della line-up sono stati confermati anche l'avventura Song in the Smoke: Rekindled, il gioco musicale Synth Riders (pronto al ritorno con la versione Remastered Edition, carica di novità), il frenetico Thumper, l'originale Rez Infinite e un'esperienza magnetica del calibro di Tetris Effect: Connected, che arriveranno al lancio di PS VR2 al fianco di esperienze inconsuete come NFL Pro Era (titolo sportivo che metterà i giocatori nei panni di un quarterback nel campionato di football americano) e What the Bat? (nuova simulazione dagli autori di What The Golf?, che rielaborerà in chiave comica il mondo del baseball).

Gli amanti dei combattimenti potranno vivere le emozioni del ring con Creed: Rise to Glory - Championship Edition, edizione per PlayStation VR2 del videogioco basato sul franchise cinematografico di MGM, mentre chi preferisce aguzzare l'ingegno potrà dedicarsi ai numerosi rompicapo di The Last Clockwinder, avventura in cui creare automi a orologeria al fine di svolgere varie attività.

Una line-up, quella di PlayStation VR2, che si prospetta davvero interessante per tutti coloro che decideranno d'investire nel visore di Sony: oltre ai titoli citati, al lancio del caschetto ci sarà spazio anche per la versione VR di No Man's Sky, per le atmosfere preistoriche di Jurassic World Aftermath, per gli orrori di The Dark Pictures: Switchback e i viaggi spaziali di Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge.