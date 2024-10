PlayStation celebra la musica dei videogiochi: il tour mondiale farà tappa anche in Italia

The Concert proporrà un'esperienza dal vivo all'avanguardia in cui effetti visivi, suoni surround coinvolgenti e un ensemble stellare che utilizza strumenti classici e moderni riproporrà alcune delle canzoni più importanti delle colonne sonore create dagli studi PlayStation. Tra queste, ci sarà spazio per compositori come Gustavo Santaolalla (The Last of Us), Joris De Man (Horizon), Ilan Eshkeri (Ghost of Tsushima) e Bear McCreary (God of War), le cui opere saranno eseguite dal vivo in un'esperienza audiovisiva che promette di proiettare gli spettatori nelle atmosfere dei videogiochi, trasformando in realtà i mondi digitali creati su console PlayStation.