PlayStation, nuovo State of Play: occhi puntati sui videogiochi asiatici

© Ufficio stampa
PlayStation ha annunciato l'appuntamento speciale State of Play Japan, la conferenza digitale dedicata ai videogiochi creati in Giappone e nel resto dell'Asia in uscita su console PlayStation. L'evento, fissato per la tarda serata dell'11 novembre, durerà più di quaranta minuti e sarà presentato da Yuki Kaji, doppiatore noto al grande pubblico per la voce di Eren Yeager nella serie d'animazione "Attack on Titan".
L'attenzione dichiarata per i giochi asiatici rende poco probabili aggiornamenti sui grandi titoli occidentali in lavorazione presso PlayStation Studios, come Saros (in sviluppo presso il team finlandese Housemarque Studios), Marvel's Wolverine (Insomniac Games) o Intergalactic: The Heretic Prophet (Naughty Dog), ma l'azienda lascia intendere la possibile presenza di "qualche sorpresa".
Tra i progetti che potrebbero trovare spazio, il candidato principale è chiaramente Marvel Tokon: Fighting Souls, nuovo picchiaduro sviluppato in Giappone da Arc System Works con il supporto di PlayStation XDev e pubblicato da Sony Interactive Entertainment: qui, i personaggi della Casa delle Idee avranno uno stile ispirato all'estetica giapponese, con Iron Man che richiama il design dei robottoni "mecha" e altri eroi che strizzano l'occhio ai classici dei manga e anime nipponici.
Gli appassionati attendono anche novità su Phantom Blade Zero, gioco di ruolo votato all'azione e atteso su PC e PS5, mentre non mancano le curiosità attorno al progetto multigiocatore ambientato nell'universo di Horizon, sviluppato da NCSoft e non dal team di sviluppo storico, la software house olandese Guerrilla Games: l'evento State of Play Japan potrebbe essere l'occasione ideale per svelare i frutti dello "spin-off" ambientato nel mondo post-apocalittico caratterizzato da enormi creature robotiche dalle sembianze animalesche.
L'ultimo State of Play trasmesso lo scorso settembre aveva mostrato un nuovo trailer e confermato la finestra di uscita di Marvel's Wolverine, oltre a offrire una succosa anteprima (con tanto di data di lancio) per il succitato Saros di Housemarque. Con l'evento speciale di novembre, invece, Sony vuole invece puntare i riflettori sulle nuove proposte dell'industria giapponese e asiatica, da sempre particolarmente apprezzata dagli appassionati di videogiochi.