PlayStation, nuovo State of Play: occhi puntati sui videogiochi asiatici

Tra i progetti che potrebbero trovare spazio, il candidato principale è chiaramente Marvel Tokon: Fighting Souls, nuovo picchiaduro sviluppato in Giappone da Arc System Works con il supporto di PlayStation XDev e pubblicato da Sony Interactive Entertainment: qui, i personaggi della Casa delle Idee avranno uno stile ispirato all'estetica giapponese, con Iron Man che richiama il design dei robottoni "mecha" e altri eroi che strizzano l'occhio ai classici dei manga e anime nipponici.