Videogiochi: 007 First Light protagonista di un nuovo evento PlayStation

Sony e PlayStation annunciano il prossimo appuntamento State of Play, dedicato interamente alla nuova avventura di James Bond nel mondo dei videogiochi
© Ufficio stampa
Archiviata la Gamescom 2025, PlayStation torna alla carica con un nuovo evento State of Play dedicato a una delle produzioni third-party più attese del prossimo anno: si tratta di 007 First Light, il nuovo gioco d'azione creato da Io-Interactive dedicato alle gesta dell'agente segreto James Bond, che sarà protagonista di un appuntamento totalmente incentrato sulla presentazione dell'esperienza di gioco.
Si tratta della seconda collaborazione tra Sony e lo studio danese già autore della saga Hitman, dopo l'evento State of Play dello scorso giugno in cui l'azienda aveva svelato il primo filmato ufficiale dedicato al suo adattamento videoludico delle avventure della spia britannica.
L'evento PlayStation, previsto per le ore 20:00 del 3 settembre, includerà "oltre 30 minuti di azione e spionaggio" in compagnia di alcuni membri di Io-Interactive, che spiegheranno le peculiarità del gioco d'azione e le caratteristiche principali di questa "prima missione" dell'agente "doppio zero" James Bond.
"Nel prossimo State of Play, godetevi oltre 30 minuti di gioco che vedranno Bond alle prese con la sua prima missione come recluta dell'MI6", si legge sul blog ufficiale di PlayStation. "L'azione includerà tutti i classici elementi del genere, dagli inseguimenti ad alta velocità alle sequenze furtive a piedi, passando per gli immancabili scontri a fuoco. Dopo il video di gameplay, non perdetevi i commenti di Io-Interactive sull'intensa azione di spionaggio offerta dal gioco".
È lecito credere che, oltre alle sequenze di gioco, Io-Interactive possa offrire maggiori dettagli sulla finestra di lancio del suo nuovo gioco: con lo studio danese che predilige generalmente i primi mesi dell'anno per il debutto dei suoi prodotti, non è da escludere che 007 First Light possa arrivare su PC, PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2 nel primo trimestre del 2026, un'ipotesi che potrebbe trovare conferma proprio durante l'evento State of Play di settembre.
