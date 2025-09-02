Videogiochi: 007 First Light protagonista di un nuovo evento PlayStation

È lecito credere che, oltre alle sequenze di gioco, Io-Interactive possa offrire maggiori dettagli sulla finestra di lancio del suo nuovo gioco: con lo studio danese che predilige generalmente i primi mesi dell'anno per il debutto dei suoi prodotti, non è da escludere che 007 First Light possa arrivare su PC, PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2 nel primo trimestre del 2026, un'ipotesi che potrebbe trovare conferma proprio durante l'evento State of Play di settembre.