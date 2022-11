PlayStation protagonista alla Milan Games Week, tra le novità anche Street Fighter 6

Ospite della Gaming Zone di GameStop Italia, nella cornice del polo Fiera Milano di Rho, la divisione italiana di PlayStation offrirà ai giocatori l'opportunità di scoprire alcuni dei titoli esclusivi lanciati quest'anno, come Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7 o il più recente God of War: Ragnarok.

La novità più succosa, tuttavia, è rappresentata da alcuni giochi in anteprima che saranno presenti nel padiglione: oltre a titoli sportivi FIFA 23 e NBA 2K23, il gioco d'azione a tema supereroistico Gotham Knights o lo sparatutto Call of Duty: Modern Warfare II, ci sarà spazio per novità assolute come Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, Forspoken e Street Fighter 6, che saranno presenti alla fiera di Milano con delle versioni dimostrative da provare gratuitamente per farsi un'idea delle potenzialità di alcune delle hit più attese dei mesi a venire.

Le iniziative di PlayStation Italia non finiscono qui, perché l'azienda proporrà anche dalla Milan Games Week il format La Casa dei Player, il podcast video dedicato alla piattaforma PlayStation Plus che, per l'occasione, ospiterà content creator del calibro di Pow3r e MieShowSha, ma anche il doppiatore Troy Baker, voce di Joel nella serie The Last of Us.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!