PlayStation fonda un nuovo studio: Jason Blundell alla guida di Dark Outlaw Games

Le recenti difficoltà in casa PlayStation non hanno ridimensionato i piani di Sony per l'espansione della sua divisione specializzata nei videogiochi. La casa nipponica ha annunciato l'apertura di un nuovo studio interno che prende il nome di Dark Outlaw Games: guidata da un veterano come Jason Blundell, l'azienda lavorerà a un nuovo e misterioso progetto per l'ecosistema PlayStation in arrivo prossimamente.