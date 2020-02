PlayStation, brevettato un nuovo controller per realtà virtuale con tracciamento delle dita

Ancora una volta Sony dimostra di avere diversi assi nella manica. Mentre si attende ancora con ansia il lancio ufficiale della console ammiraglia di nuova generazione PS5 , il colosso giapponese ha pensato di alzare le aspettative dei giocatori svelando il brevetto di un controller per realtà virtuale che dovrebbe poter riprodurre i gesti di mani e dita all'interno dei giochi per PlayStation VR .

Le immagini pubblicate dall'azienda mostrano quello che dovrebbe essere il design finale del controller, che appare molto simile nella sua struttura a quella dei controller Valve Index. Il dispositivo appare dunque come una sorta di Joy-Con, dove il giocatore farà passare il dorso della sua mano attraverso una cinghia posta sul retro, in modo da averne pieno controllo in caso si lasciasse andare la presa o si mimasse un pugno.

Nella posizione del pollice il controller fungerà da joystick, mentre potrà essere utilizzato come un grilletto in quella del dito indice. I restanti pulsanti corrispondenti alle rispettive quattro dita rileveranno semplicemente il contatto con elementi e oggetti.

Il brevetto, la cui descrizione riporta il nome di "Controller Device", non contiene alcun riferimento esplicito alla realtà virtuale. Ma ulteriori dettagli confermano, in ogni caso, che sia stato creato per una "console a uso domestico" e che sarà capace di "rilevare il movimento della mano dell'utente", mentre "una serie di sensori" misurerà "la prossimità o il contatto" delle dita del giocatore in relazione al controller stesso.

Al momento non è arrivato alcun chiarimento ufficiale da parte di Sony sul destino di PlayStation VR, che alcune indiscrezioni vedono come parte del prossimo reveal di PS5 nell'imminente futuro. In attesa di ulteriori dettagli, l'azienda ha comunque confermato che la nuova console supporterà l'headset PSVR di generazione attuale.

