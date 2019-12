Half-Life: Alyx, il nuovo gioco di Valve potrebbe arrivare anche su... PlayStation

Il portale Push Square ha contattato Valve per informarsi sull'eventualità che il gioco, destinato agli headset VR per PC, possa arrivare anche su PlayStation VR, e la risposta non è negativa.

Stando a quanto confidato dal designer Greg Coomer, Alyx arriverà inizialmente in esclusiva per SteamVR, ma la piattaforma VR di Sony ha avuto il merito di espandere i confini della realtà virtuale in modi inimmaginabili. Il nuovo Half-Life, dunque, potrebbe essere un gioco molto gradito da parte di quell'utenza che ha contribuito a rendere la VR così popolare al giorno d'oggi.

Al momento, però, nonostante l'apprezzamento da parte del designer, non è in lavorazione alcun porting di Half-Life: Alyx per PlayStation VR. Valve si sta concentrando sul debutto del gioco per il suo headset Valve Index, ma non è assolutamente da escludere che una volta superata la frenesia del primo periodo, il gioco possa arrivare anche sul visore di Sony per PlayStation 4.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!