PlayStation 5 Digital Edition, meno spazio allo stesso prezzo: nuovo modello già nei negozi europei

Sony stringe i costi: la Digital Edition di PlayStation 5 passa a 825 GB in Europa mantenendo invariato il prezzo, i rivenditori scontano il modello da 1 TB
© Ufficio stampa
Continuano i cambiamenti in casa PlayStation, con Sony che ha apportato alcune modifiche al modello Digital Edition di PS5: in Europa stanno arrivando le unità con memoria di archiviazione a stato solido da 825 GB, vendute tuttavia allo stesso prezzo del modello precedente da 1 TB. La versione Slim tradizionale di PlayStation, che include ancora il lettore ottico, sembra invece mantenere l'SSD da 1 TB.
Il cambiamento è emerso dopo un'analisi della nuova versione da parte del content creator Austin Evans, che ha mostrato anche altri ritocchi apportati da Sony per contenere i costi di produzione.
Nella nuova versione, infatti, è stata ridotta la dimensione di alcune componenti interne per raggiungere un peso inferiore di circa 100 grammi, mentre la finitura frontale è ora completamente opaca. Sulla confezione esterna del nuovo modello è indicata la capacità da 825 GB, un dettaglio che potrebbe passare facilmente inosservato soprattutto negli acquisti online.
Si tratta verosimilmente di una mossa per risparmiare ulteriormente sui costi di produzione, ma la mossa di Sony ha spinto alcuni punti vendita europei a tentare di smaltire le scorte di PS5 Digital da 1 TB offrendo prezzi più competitivi. La riedizione arriva dopo ripetuti rialzi di prezzo della console in tutto il mondo, l'ultimo dei quali ha visto il prezzo dei tre modelli Standard, Digital e Pro di PlayStation 5 aumentare di 50 dollari negli Stati Uniti.
A incidere, da tempo, anche i dazi applicati dal governo statunitense e adeguamenti simili nel settore dei videogiochi, che hanno portato altre aziende come Nintendo e Xbox a ritoccare rispettivamente il prezzo del modello originale di Switch e le console della famiglia Xbox. In Europa, Australia e Nuova Zelanda, Sony aveva già applicato rincari all'inizio dell'anno, oltre a quelli risalenti al 2022.
Commenti (0)