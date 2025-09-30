PlayStation 5 Digital Edition, meno spazio allo stesso prezzo: nuovo modello già nei negozi europei

A incidere, da tempo, anche i dazi applicati dal governo statunitense e adeguamenti simili nel settore dei videogiochi, che hanno portato altre aziende come Nintendo e Xbox a ritoccare rispettivamente il prezzo del modello originale di Switch e le console della famiglia Xbox. In Europa, Australia e Nuova Zelanda, Sony aveva già applicato rincari all'inizio dell'anno, oltre a quelli risalenti al 2022.