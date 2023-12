PlayStation 5 non si ferma più: oltre 50 milioni di console vendute nel mondo

PS5 senza freni: l'ammiraglia giapponese continua a vendere senza sosta, confermandosi in linea con le proiezioni che la vedrebbero raggiungere un risultato ambizioso come quello dei 25 milioni di unità in un singolo anno fiscale. Obiettivo difficile, ma non impossibile con questi ritmi.

Sony ha confermato che lo scorso 9 dicembre, PlayStation 5 ha superato quota 50 milioni di console in tutto il mondo: la piattaforma domestica nipponica ha impiegato circa 161 settimane per raggiungere questo risultato, mentre la precedente PS4 ha impiegato 160 settimane per tagliare lo stesso traguardo. PlayStation 5 continua dunque a reggere il passo di una console che ha venduto 117 milioni di unità nel suo ciclo vitale, il tutto nonostante abbia affrontato buona parte dei suoi tre anni di disponibilità sul mercato affrontando una pandemia e la crisi dei semiconduttori che ha portato a una carenza perenne di console in tutto il mondo.

Il merito di questa ripresa è certamente di un rinnovato impegno da parte dell'azienda, che ha potenziato considerevolmente la sua catena produttiva cercando di rispondere a una domanda davvero incessante da parte dell'utenza: i dati riportati da Financial Times confermano che le vendite di PS5 sono cresciute del 65% quest'anno, con la console domestica che sarebbe perfettamente in grado di superare la cavalcata trionfale di PlayStation 4 procedendo con questi ritmi.

Il periodo natalizio sarà davvero molto importante per Sony, che punta tutto su Marvel's Spider-Man 2 e su una line-up ricca di esclusive per fare l'en plein e cercare di avvicinarsi all'ambizioso obiettivo dei 25 milioni in un anno fiscale, che renderebbe PS5 la prima console del marchio PlayStation a macinare numeri simili.

Per Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment, si tratta di uno degli ultimi momenti trionfali prima del suo addio all'azienda: "Riuscire a raggiungere questo risultato testimonia il grande e incrollabile supporto ricevuto dalla nostra community, la loro passione per le incredibili esperienze create dai PlayStation Studios e dai nostri partner", si legge nel messaggio di Ryan.

"Siamo grati a coloro che hanno deciso di unirsi alla famiglia di PS5 in questi anni, e molto emozionati all'idea di essere finalmente entrati nel periodo delle feste, il primo dal lancio della console che possiamo affrontare senza alcun problema di scorte. Questa volta, chiunque vorrà una PS5 potrà acquistarla senza problemi".