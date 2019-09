PlayStation 5 offrirà un nuovo risparmio energetico per la salvaguardia del pianeta

Mentre si attende la presentazione ufficiale di PlayStation 5 , la console di prossima generazione che prenderà il posto di PS4, Sony ha annunciato la volontà di unirsi alla causa di Playing for the Planet al fine di contrastare il cambiamento climatico . Grazie a una nuova tecnologia di risparmio energetico che sarà implementata nell'hardware di PS5 , la nuova console ammiraglia di Sony offrirà consumi incredibilmente ridotti in modalità di riposo, con emissioni sensibilmente minori rispetto a quelle di PlayStation 4.

Nella fattispecie, Ryan ha confermato che sarà possibile mettere in pausa la propria sessione di gioco in qualsiasi momento per impostare la modalità di riposo: "Sono entusiasta di annunciare che la prossima PlayStation offrirà la possibilità di sospendere la sessione di gameplay con un consumo molto ridotto rispetto a PS4, che si stima possa essere attorno agli 0,5 W)", commenta l'amministratore delegato della casa giapponese.



Interessante, in tal senso, il risparmio effettivo di questa nuova modalità: se solo un milione di utenti attivasse la modalità di riposo di PS5, sarebbe possibile risparmiare l'equivalente al consumo elettrico di mille abitazioni americane.



La console di Sony dovrebbe esordire entro la fine del prossimo anno sul mercato europeo, con una presentazione ufficiale che arriverà verosimilmente nei primi mesi del 2020.