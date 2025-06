Hellblade 2 sta per tornare, Senua pronta al ritorno su PlayStation

La versione Enhanced di Senua's Saga: Hellblade 2 sarà disponibile dallo stesso giorno anche su Xbox Series X/S e PC, e aggiungerà il supporto a Steam Deck per permettere di vivere l'epopea norrena di Senua anche in movimento grazie al computer da gaming portatile di Valve. L'edizione per PlayStation includerà nuove migliorie per sfruttare la potenza di PS5 Pro e il supporto ai grilletti adattivi.