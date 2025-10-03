PlayStation 5, nuovo DualSense all'orizzonte: voci su un modello con batteria rimovibile

Sony è solita alternare grandi restyling (come i modelli "Slim" e "Pro") a ritocchi minori, spesso annunciati senza clamore. L'esempio più recente riguarda proprio la succitata PS5 Digital Edition, ora con 825 GB di spazio di archiviazione (un passo indietro rispetto al precedente SSD da 1 TB) e una finitura totalmente opaca. Per far spazio alla nuova versione, diversi rivenditori britannici hanno iniziato a offrire dei prezzi ridotti sul modello da 1 TB di PlayStation 5 Slim, con la Digital Edition che è stava venduta con sconti fino a 100 sterline.