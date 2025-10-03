PlayStation 5, nuovo DualSense all'orizzonte: voci su un modello con batteria rimovibile

Batteria rimovibile sul controller DualSense per la console ammiraglia PlayStation: la nuova periferica di Sony potrebbe arrivare presto sul mercato
Dopo la revisione di PlayStation 5 Slim lanciata senza presentazioni, Sony starebbe preparando il lancio di una versione aggiornata del controller DualSense per la sua console ammiraglia, caratterizzato dalla presenza di una batteria rimovibile. Il debutto sarebbe previsto a novembre e il nuovo modello, indicato internamente come "DualSense V3", andrebbe a rimpiazzare i controller attualmente in vendita nei negozi.
La voce arriva dal portale polacco Graczdari, già noto nell'ambiente per aver anticipato l'arrivo di Microsoft Flight Simulator su PlayStation 5 e l'edizione fisica di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.
La nuova versione di DualSense, tuttavia, non offrirebbe il supporto alla classiche pile AA, come succede sul controller di Microsoft per le console Xbox: l'ipotesi più accreditata parla di una batteria ricaricabile simile a quella attuale ma sostituibile dall'utente, magari con una di capacità maggiore. Tra le novità in cantiere rientrerebbe anche una leggera revisione di PS5 Pro: questo modello consumerebbe circa il 3% in meno rispetto alla versione attuale e includerebbe il DualSense dotato di batteria rimovibile.
Sony è solita alternare grandi restyling (come i modelli "Slim" e "Pro") a ritocchi minori, spesso annunciati senza clamore. L'esempio più recente riguarda proprio la succitata PS5 Digital Edition, ora con 825 GB di spazio di archiviazione (un passo indietro rispetto al precedente SSD da 1 TB) e una finitura totalmente opaca. Per far spazio alla nuova versione, diversi rivenditori britannici hanno iniziato a offrire dei prezzi ridotti sul modello da 1 TB di PlayStation 5 Slim, con la Digital Edition che è stava venduta con sconti fino a 100 sterline.
