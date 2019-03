One Leaves, il videogioco che aiuta gli adolescenti a smettere di fumare

È possibile utilizzare i videogiochi per combattere la dipendenza dal fumo e i danni causati dalla nicotina? È quello che sta tentando di scoprire l'ente statunitense Food and Drug Administration , che tramite il gioco gratuito One Leaves punta a sensibilizzare gli adolescenti e far comprendere ai più giovani le conseguenze estremamente nocive del fumo . Le campagne tradizionali di sensibilizzazione contro il fumo non hanno portato ai risultati sperati, e paradossalmente paiono aver spinto ancora più ragazzi tra i 12 e i 17 anni ad avvicinarsi al fumo. È per questo che il gruppo americano ha deciso di tentare un approccio completamente opposto, sfruttando metafore ed elementi di gameplay per mostrare le conseguenze del fumo sul proprio corpo .

In One Leaves, quattro ragazzi si trovano catapultati all'interno di un labirinto che sembra uscito da un film dell'orrore, con trappole di ogni genere e misteri che attendono solo di essere risolti per permettere ai ragazzi di fuggire. Scopo del gioco è proprio quello di trovare un modo per scappare, ma solo uno sarà effettivamente in grado di abbandonare il labirinto e tornare alla propria vita.



L'atmosfera, decisamente opprimente, è impreziosita da una colonna sonora a dir poco angosciante che contribuisce a immergere il giocatore in un clima asfissiante. Man mano che progredirete nell'avventura, il vostro personaggio sentirà il peso della sua permanenza all'interno del labirinto: i suoi passi saranno sempre più pesanti, correre diventerà quasi impossibile. Tutte metafore che, una volta arrivati ai titoli di coda, sono destinate ad assumere un senso ben preciso.



Stando a quanto rivelato dagli sviluppatori, il labirinto vuole indicare appunto la spirale dalla quale chi inizia a fumare fa fatica a uscire, mentre l'unico ragazzo in grado di salvarsi rappresenta una metafora che vuole portare agli occhi come solo un ragazzo su quattro riesca effettivamente a smettere di fumare dopo aver iniziato da adolescente. La difficoltà nel fuggire dal labirinto da parte dei ragazzi è un chiaro riferimento agli effetti del tabacco e della nicotina sui polmoni. Tutti messaggi che in un "tradizionale videogioco educativo" non avrebbero avuto la stessa presa, ma che al contrario, radicati all'interno delle meccaniche di gioco, riescono a sortire l'effetto desiderato.



One Leaves, disponibile gratuitamente su PC e Xbox One, è stato sponsorizzato anche da superstar dei videogiochi come lo streamer Ninja, che ha pubblicato un video ai suoi 21 milioni di iscriti su YouTube per tentare di sensibilizzare gli adolescenti a smettere di fumare, tuttavia l'accoglienza riservata dai giocatori non è stata delle migliori, con più di 200 recensioni non particolarmente entusiastiche e valutazioni al di sotto della sufficienza.



Per farvi un'idea più precisa, vi lasciamo al video di presentazione di One Leaves.