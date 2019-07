Omaggio a Topolino: Cuphead diventa una serie animata in stile anni '30

Studio MDHR sta collaborando con Netflix Animation per realizzare una serie TV del diabolico gioco a scorrimento orizzontale disponibile su PC, Xbox One e Nintendo Switch, Cuphead (ve ne abbiamo parlato qui).



Intitolata The Cuphead Show!, la serie animata è appena entrata in produzione e sarà disegnata a mano con lo stile tipico dei cartoni animati degli anni '30, come quelli di Topolino agli albori della Disney:



"In arrivo in full color e cine-sound, è... The Cuphead Show! Guarda le meravigliose isole Inkwell come non le hai mai viste prima in una serie originale ispirata ai classici dell'animazione degli anni '30. Ora in produzione presso il talentuoso team di Netflix Animation".



Il produttore esecutivo della serie sarà Dave Wasson (Mickey Mouse Shorts), ma al momento il progetto non ha ancora una data di pubblicazione.



Abbiamo intervistato gli autori del gioco, che ci hanno svelato:



“Sarà uno show adatto ai bambini, ma scritto in modo tale che ci saranno anche cose che risulteranno divertenti agli adulti e lo renderanno appetibile a un’audience già di per sé piuttosto larga. Non è uno show per neonati o bambini piccoli. Gli showrunner ambiscono a realizzare qualcosa che sia molto vicina all’atmosfera a cui il gioco allude. Prenderanno quell’idea e la espanderanno.



Il gioco ha raccontato la sua storia. Il cartone animato racconterà la sua. La vediamo alla maniera di Topolino. In ogni episodio Topolino poteva essere un pilota, un venditore di hot dog o un musicista. Non c’è l’intenzione di mescolare e collegare necessariamente i due prodotti”.