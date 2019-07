Le avventure di Stranger Things 3 diventano un videogioco

"Stranger Things 3: Il Gioco è il gioco ufficiale della Terza Stagione della famosissima serie originale. Gioca seguendo lo svolgersi degli eventi familiari della serie e scopri avventure, interazioni con i personaggi e segreti mai visti prima! Questo gioco di avventura fonde uno stile artistico tipicamente retrò con le moderne meccaniche di gioco, per offrirti un divertimento innovativo ma con un tocco nostalgico.



Proprio come nella serie, il gioco di squadra è fondamentale in Stranger Things 3: Il Gioco. Gli appassionati potranno formare delle squadre di due giocatori per esplorare il mondo di Hawkins, risolvere enigmi e combattere i cattivi del Sottosopra nei panni di uno dei dodici personaggi dell'amata serie", hanno affermato gli sviluppatori per celebrarne il lancio.



Realizzato BonusXP, Stranger Things 3: Il Gioco è un'avventura con grafica retro disponibile per PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS e Android, ne approfitterete per accompagnare la vostra sana dose di binge watching della serie TV?

Explore the world of the @netflix original series in the official game for Stranger Things 3! Battle the emerging evils of the Upside Down alongside a friend in two-player co-op when @BonusXP brings Stranger Things 3: The Game to #NintendoSwitch on July 4. #st3game #Nindies pic.twitter.com/Qc6xOCbGSb — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 20 marzo 2019