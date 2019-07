I costumi di Far From Home arrivano in Spider-Man per PS4

Marvel's Spider-Man si è aggiornato gratuitamente per celebrare il debutto di Spider-Man Far From Home nei cinema di tutto il mondo.



Il gioco di Insomniac Games ha ricevuto una patch che include due tute ispirate a quelle presenti nella pellicola con protagonista Tom Holland: quella standard e quella stealth.



"Ciao a tutti! È da parecchio che non ci sentiamo! Oggi vorrei ringraziare tutti voi per il supporto dimostrato a Marvel’s Spider-Man sin dal lancio, a settembre scorso. Siamo rimasti sbalorditi dalle vostre reazioni al gioco. È stato fantastico ascoltare le numerose storie dei giocatori che hanno esplorato la nostra riproduzione della New York Marvel con il lancia-tele e ammirare le straordinarie immagini che avete prodotto con la modalità foto.



Qui in Insomniac Games siamo sempre al lavoro, ma non potevamo lasciarci sfuggire l’occasione di collaborare nuovamente con Sony Interactive Entertainment, Marvel e Sony Pictures Entertainment per celebrare l’uscita di Spider-Man: Far from home, dal 10 luglio al cinema! Per questo, abbiamo deciso di pubblicare un ulteriore aggiornamento del gioco con la patch 1.16, che includerà due nuovissimi costumi gratuiti ispirati a Spider-Man: Far from home.



Dopo aver creato il costume avanzato in Marvel’s Spider-Man, i giocatori hanno la possibilità di cambiare costume durante la storia. Quindi, se nel gioco avete raggiunto questa fase, sarete in grado di usare il costume potenziato o il costume furtivo di Spider-Man: Far from home sin da subito!", si legge nel messaggio degli sviluppatori.



Marvel's Spider-Man è disponibile esclusivamente per PlayStation 4, cliccate qui per leggere la nostra recensione completa. Vi lasciamo alle immagini che hanno accompagnato l'annuncio.