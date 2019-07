Batman festeggia 80 anni: i suoi videogiochi tornano a settembre

In occasione degli 80 anni dell'uomo pipistrello, Warner Bros. Games distribuirà la trilogia di Rocksteady Studios in un solo pacchetto fisico.



Disponibile dallo scorso anno in formato digitale, la Batman Arkham Collection arriverà nei negozi il prossimo 6 settembre sia per PlayStation 4 che per Xbox One e includerà Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight completi dei rispettivi DLC, più la skin Earth 2, in una custodia steelbook esclusiva.



La serie Arkham è considerata all'unanimità come la miglior interpretazione videoludica delle avventure di un supereroe: il mondo dei fumetti non ha mai vissuto un adattamento così fedele e ben prima del debutto dei tre giochi realizzati dallo studio di sviluppo con sede a Londra nel 2009, nel 2011 e nel 2015.



Un'occasione ghiottissima che vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire, se non avete mai giocato la trilogia e siete appassionati di giochi d'azione.