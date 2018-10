No Man's Sky, un nuovo aggiornamento per festeggiare Halloween

A qualche mese di distanza dal lancio di NEXT , l'imponente aggiornamento che ha letteralmente stravolto l'ecosistema di No Man's Sky , si torna a parlare della creatura plasmata da Hello Games . Il fondatore del team britannico, Sean Murray , ha infatti confidato sul sito ufficiale del gioco che tra pochi giorni arriverà un nuovo contenuto aggiuntivo chiamato The Abyss , che introdurrà ulteriori novità al sandbox per PC e console.

Al momento non sono stati annunciati i contenuti di questo update, che sarà distribuito gratuitamente a tutti i possessori del gioco su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La criptica descrizione fornita da Murray lascia però intendere che The Abyss possa aggiungere al mix delle creature molto antiche e a tema con la stagione del momento, dunque si prospetta una sorta di evento dedicato a Halloween anche nel mondo di No Man's Sky.



L'uscita di The Abyss è prevista per il 23 ottobre sul mercato europeo.