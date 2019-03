No Man's Sky si espande ancora con Beyond, la prossima espansione

Hello Games ha annunciato No Man's Sky Beyond , espansione gratuita per il simulatore spaziale che porterà tre importanti novità nell'ecosistema di gioco. La prima è caratterizzata da No Man's Sky Online , una totale revisione dell'esperienza multiplayer che include una nuova esperienza social e permette ai giocatori in qualsiasi punto dell’universo di incontrarsi e giocare insieme .

Questa funzionalità permetterà ai giocatori di incontrarsi con maggiore semplicità rispetto al passato, ma sarà differente da classici giochi di massa: non richiederà un abbonamento, non ci saranno microtransazioni e sarà gratuito per tutti i possessori del gioco.



No Man's Sky: Beyond uscirà in estate su PC, PlayStation 4 e Xbox One, mentre nelle prossime settimane saranno svelate le altre due componenti principali di questa espansione.