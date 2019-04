Nintendo Switch Lite potrebbe arrivare questo autunno

Non solo PS5 e Xbox Scarlett: il mondo delle console è in forte fermento e a quanto pare la prossima mossa concreta sarà di Nintendo.



La casa di Super Mario, infatti, sarebbe pronta a lanciare la versione economica di Nintendo Switch, il Nintendo Switch Lite, entro questo autunno, riporta l'affidabile e autorevole Nikkei.



Si tratterebbe di una console più leggera e compatta, ma comunque dotata del collegamento al televisore e compatibile con tutti i giochi attuali e futuri di Nintendo Switch. L'obiettivo di questa nuova edizione sarebbe intercettare i più giovani e la fetta di mercato di Nintendo 3DS, ormai vicino al pensionamento.



Nel 2020, poi, sarà il momento di Nintendo Switch Pro, che avrà una maggiore prestanza hardware per assicurare agli appassionati una resa grafica superiore all'attuale modello, proprio come segnalato dal Wall Street Journal nel mese di marzo.



Per ora è tutto, continuate a seguirci per tutte le novità dei prossimi mesi: da qui all'E3, la fiera di videogiochi più importante del settore che si terrà a giugno a Los Angeles, ne vedremo delle belle.