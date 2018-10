Nintendo Switch: le vendite sono oltre le aspettative

Con un comunicato stampa Nintendo ha annunciato di aver venduto 22,86 milioni di Nintendo Switch in tutto il mondo dal lancio nel marzo 2017 fino al 30 settembre 2018.



Delle vendite che superano nettamente le aspettative, perché la casa di Super Mario aveva previsto di piazzare 20 milioni di unità entro la fine dell'anno fiscale, che termina il 31 marzo 2019.



Ottimi numeri anche per i videogiochi venduti: sono 111 milioni, di cui 24,17 milioni solo dal luglio a settembre 2018.



Questi, invece, sono i giochi realizzati internamente che hanno venduto di più:



- Super Mario Odyssey: 12,17 milioni

- Mario Kart 8 Deluxe: 11,71 milioni

- The Legend of Zelda Breath of the Wild: 10,28 milioni

- Splatoon 2: 7,47 milioni

- 1-2 Switch: 2,64 milioni

- Mario Tennis Aces: 2,16 milioni

- ARMS: 2,10 milioni

- Kirby Star Allies: 2,10 milioni

- Donkey Kong Country Tropical Freeze: 1,67 milioni

- Xenoblade Chronicles 2: 1,53 milioni