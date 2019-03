Nintendo Switch: due nuovi modelli in arrivo entro l'estate

Nintendo Switch è la prima console della storia a poter essere utilizzata sia in modalità portatile che in modalità TV.

Il mondo dei videogiochi è in grosso fermento negli ultimi mesi: in attesa di PlayStation 5 e la prossima Xbox, Google ha annunciato Stadia, il suo servizio di streaming per giocare su qualsiasi schermo. In questo scenario, però, Nintendo non sta di certo a guardare.



Stando al Wall Street Journal, infatti, la casa di Super Mario sta preparando il debutto estivo di due nuove versioni di Switch che "sorprenderanno gli appassionati".



Il primo dei due modelli sarebbbe dotato di potenza maggiore e funzionalità avanzate (anche se non ai livelli di PS4 Pro e Xbox One X), mentre il secondo, invece, sarebbe destinato ai giocatori occasionali e andrebbe a configurarsi come alternativa più economica eliminando diverse caratteristiche rispetto al sistema base, come il sistema di vibrazione HD Rumble.



Le due console non sostituirebbero l'edizione in commercio da due anni, che resterà tranquillamente compatibile con tutti i giochi in arrivo nei prossimi anni.



Dal canto suo, l'azienda di Kyoto non ha ancora commentato l'indiscrezione, che potrebbe diventare realtà durante l'E3, la più importante fiera di settore che si tiene a giugno in quel di Los Angeles. Restate sintonizzati su Mastergame per saperne di più!