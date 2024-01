Nintendo Switch 2 a settembre? L'indizio arriva da Gameshark

L'azienda, famosa per i "trucchi" di gioco e ora focalizzata sull'uso dell'intelligenza artificiale per il gaming, indica la possibile finestra di lancio della console di Nintendo

Un possibile indizio sulla finestra di lancio arriva da Gameshark , marchio specializzato nell'uso di "cheat code", che ha svelato il rilancio del brand giusto in tempo per il debutto di Switch 2 .

C'è grande curiosità sul periodo scelto da Nintendo per l'arrivo della sua prossima console, visti i numeri che la sua attuale piattaforma ammiraglia, Switch , continua a far registrare nonostante i sette anni sulle spalle.

Nintendo ha già confermato che l'erede di Switch arriverà in futuro, presumibilmente entro la fine del 2024, ma finora non ci sono state indicazioni ufficiali da parte della casa di Kyoto sul possibile periodo di lancio.

A fornire qualche dettaglio in più ci ha pensato Ai Shark, nuovo marchio che rappresenta un cambio di filosofia per Gameshark: da strumento specializzato nell'uso dei celebri "cheat" (i codici di gioco in grado di attivare dei "trucchi" speciali in alcuni videogame) a software basato sull'intelligenza artificiale che punta a "migliorare l'esperienza di gioco delle persone nel tempo". Stando al comunicato diramato da Ai Shark, il nuovo servizio "arriverà a settembre, così da coincidere con il lancio di Switch 2".

Si tratta della prima volta in cui un'azienda di terze parti si riferisce esplicitamente alla nuova piattaforma di Nintendo utilizzando il nome di Switch 2: le ultime indiscrezioni parlano di una console che non stravolgerà l'idea alla base del modello precedente, ma la arricchirà con alcune novità (e verosimilmente una maggiore potenza di calcolo) seguendo la stessa strategia che ha portato al passaggio da Nintendo DS al suo erede 3DS.

Sebbene non sia totalmente da escludere l'eventualità che "Switch 2" arrivi subito dopo l'estate, è lecito credere che le parole del fondatore di Ai Shark, Todd Hays, fossero semplici supposizioni. Come confidato da Jason Schreier, giornalista di Bloomberg da sempre molto affidabile nel riportare anticipazioni sul mercato dei videogiochi, Hays si è basato sulle previsioni del primo partner a fare uso della tecnologia Ai Shark, il produttore di hardware Altec Lansing, che avrebbe in programma una nuova serie di periferiche che arriverà giusto in tempo per l'uscita della nuova console di Nintendo.

Più probabile che la casa di Kyoto decida di lanciare la nuova console ad autunno inoltrato, così da sfruttare le festività natalizie per massimizzare il numero di unità da piazzare in tutto il mondo. Novembre, in tal senso, sarebbe il mese più appropriato per il lancio dell'erede di Switch, ma per scoprire una data concreta toccherà attendere il prossimo evento in streaming organizzato dalla società nipponica.