Videogiochi: Mario Kart incontra Resident Evil in un nuovo progetto amatoriale

La passione per i videogiochi non consiste solo in un passatempo con cui trascorrere qualche ora di spensieratezza.

Esperimenti del genere sono conosciuti in gergo come "mod", modifiche in grado di aggiungere nuovi contenuti al gioco o di stravolgerne completamente il funzionamento.

L’utente MrL314 ha pubblicato sulla piattaforma social X un video di quella che, a suo avviso, è la "cosa peggiore" che abbia mai creato: eliminando la telecamera standard di Super Mario Kart, il giocatore l'ha sostituita con un sistema di inquadrature statiche simili a quelle del primo capitolo di Resident Evil. Ciò significa che i giocatori sono così costretti a percorrere curve e tracciati difficili utilizzando solo le telecamere posizionate sulla mappa, senza possibilità di regolare in nessun modo la visuale.

Nei primissimi capitoli di Resident Evil, infatti, gli sviluppatori decisero di utilizzare delle inquadrature fisse per aggirare le limitazioni hardware dell'epoca: il risultato fu un sistema di angolazioni particolari che finivano per donare al survival horror di un ulteriore livello di tensione, poiché gli utenti non avevano idea di cosa ci fosse dietro un angolo finché non ci si avvicinava abbastanza per scoprire gli orrori nascosti nella stanza successiva. Ciò significava doversi lanciare alla cieca verso possibili minacce.

L’utente ha applicato questo sistema al titolo di Nintendo, creando un modo stimolante e particolarmente bizzarro di giocare a uno dei giochi di guida più amati di sempre. "Anziché seguire il giocatore come sempre, la telecamera si trova in posizioni predeterminate intorno al tracciato e fornisce inquadrature a prospettiva fissa della pista mentre la percorrete", ha spiegato MrL314 descrivendo la sua creazione. "Questo rende il gioco molto più difficile da giocare e rappresenta una sfida interessante per coloro che desiderano affrontarlo".

Il progetto ha impegnato l'autore per diversi mesi, con il modder che aveva annunciato la sua lavorazione lo scorso luglio ed è riuscito a completarla solo di recente. La "mod" offre il supporto alle "Battle Tracks" nella modalità Battaglia, con i partecipanti che possono sfidarsi in questa modalità utilizzando le inquadrature statiche. L'autore è curioso di scoprire in che modo la gente affronterà la sua opera e spera che possa essere oggetto di video sui social o contenuti in streaming alle prese con questa particolare reinterpretazione del gioco.