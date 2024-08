Nintendo Direct si sdoppia: due eventi per scoprire i nuovi giochi per Switch

Considerando il tema di questa presentazione, è lecito credere che durante l'evento non ci sia spazio per aggiornamenti sui prossimi giochi esclusivi realizzati dalla casa di Kyoto, tra cui The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Mario & Luigi: Fraternauti alla carica e Metroid Prime 4: Beyond, protagonisti del Direct tenuto da Nintendo nel mese di giugno.