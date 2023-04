Nintendo corre ai ripari per il 'drifting' di Switch: riparazioni gratuite anche in Italia

Nel tentativo di tenere a bada le lamentele dei suoi clienti, l'azienda aveva proposto di riparare gratuitamente i controller difettosi negli Stati Uniti , ma la continua presenza di casi simili in tutto il mondo ha spinto l'azienda a replicare l'iniziativa anche in Europa .

Come evidenziato sulla pagina di supporto del sito di Nintendo Italia, tutti gli utenti colpiti da malfunzionamenti dei Joy-Con a causa del drifting (che consiste nel movimento della levetta analogica del Joy-Con sinistro, che rileva una pressione anche quando il giocatore non la sta muovendo), potranno avvalersi di un servizio di riparazione gratuito.

"Nintendo è molto orgogliosa della grande qualità e durevolezza dei propri prodotti e si impegna ad apportare continui miglioramenti. Perciò, fino a nuovo avviso, Nintendo offre agli utenti che hanno acquistato i rispettivi prodotti nello SEE, nel Regno Unito e in Svizzera la riparazione della 'responsiveness syndrome' del control stick, eseguita gratuitamente dai centri ufficiali di riparazione Nintendo", si legge sul sito. "Ciò si applica anche se il difetto è causato da usura e anche se la garanzia del produttore di 24 mesi offerta da Nintendo è scaduta".

Gli utenti colpiti dal problema, insomma, potranno usufruire del servizio di riparazione gratuita anche in caso di garanzia scaduta, a patto ovviamente che il problema non derivi da un cattivo utilizzo da parte del giocatore oppure dall'uso di accessori non ufficiali che potrebbero aver causato il difetto. Come spesso succede, inoltre, l'azienda si avvalerà del diritto di non riparare i Joy-Con qualora l'utente abbia cercato di aprire il controller per ripararlo autonomamente.