Negan di The Walking Dead entra nel cast di Tekken 7

Bandai Namco ha dato il via alla nuova stagione del suo picchiaduro Tekken 7, che si aggiorna così con nuovi lottatori da utilizzare sia nelle modalità single-player che nel multiplayer online.



Tra i nuovi personaggi disponibili con la Stagione 2, la software house ha riproposto vecchie conoscenze come Armor King, Craig Marduk e Julia, ma la vera novità è certamente il debutto di Negan, il perfido villain di The Walking Dead.



Tutti i personaggi fanno parte del Season Pass della seconda stagione e sono disponibili da oggi su PC, PS4 e Xbox One. A seguire un assaggio delle mosse speciali che potrete utilizzare nei panni di Negan.