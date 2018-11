Nasce la eChampions League, la competizione europea per gli amanti di FIFA 19

L'accordo tra UEFA ed Electronic Arts per l'introduzione della Champions League in FIFA 19 era solo l'inizio di qualcosa decisamente più grande: la software house ha infatti annunciato la nascita di una nuova competizione chiamata eChampions League, che va ad aggiungersi alla già nota Global Series per permettere a milioni di giocatori di calcio virtuale di vivere il sogno della più grande competizione calcistica per il continente europeo.