Mortal Kombat 11: Joker, Spawn e Terminator salgono sul ring

Il trailer ufficiale del Kombat Pack di Mortal Kombat 11, disponibile per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in arrivo su Google Stadia, ha confermato tutti i personaggi aggiuntivi in arrivo come contenuti scaricabili a pagamento da qui a marzo 2020.



Stiamo parlando di:



Shang Tsung - già disponibile

Nightwolf - già disponibile

Terminator T-800 - 8 ottobre

Sindel - 24 novembre

Joker - 28 gennaio

Spawn - 17 marzo



Dopo mesi di rumor e leak, quindi, gli appassionati del picchiaduro marchiato Warner Bros. Games e NetherRealm Studios sanno cosa aspettarsi dal piano DLC, che conferma la tendenza degli ultimi anni: Mortal Kombat ama i crossover con le più famose proprietà intellettuali della storia dell'intrattenimento.



Vi lasciamo immaginare gli scontri tra Scorpion e Terminator o Sub Zero e Joker, buona visione!