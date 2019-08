Dragon Ball Z Kakarot: confermate le saghe di Cell e Majin Bu

Oltre a essere il gioco più atteso dagli appassionati del manga/anime di Akira Toriyama, Dragon Ball Z Kakarot è anche videogioco della saga più ambizioso mai creato.



Lo dimostrano le profonde meccaniche da gioco di ruolo e la quantità di contenuti che gli sviluppatori metteranno sul piatto. Toriyama in persona aveva confermato che Kakarot avrebbe avuto dei contenuti inediti che solo i fan più attenti avrebbero apprezzato, ma dal team di sviluppo arrivano nuovi dettagli che faranno felici tutti.



Infatti, è appena arrivata la conferma che nel gioco ci sarà spazio anche per la saga di Cell e Majin Bu, oltre che per quella di Freezer. Gli sviluppatori stanno lavorando per inserire tutti i punti cardine della serie Z, e anche tante chicche come, ad esempio, la scena in cui Goku prende la patente: per la prima volta sarà possibile giocarla in un videogioco di Dragon Ball. È stato confermato, inoltre, che nel gioco incontreremo anche l'Androide 16, con cui potremo vivere delle avventure originali insieme a Gohan.



Dal fronte dei personaggi che potranno essere scelti per le battaglie, invece, a Goku, Gohan bambino, Piccolo e Vegeta si sono appena aggiunti Gohan adolescente e Trunks del futuro.



Dragon Ball Z Kakarot sarà disponibile da inizio 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.