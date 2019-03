Microsoft punta forte sui giochi indipendenti: le novità da ID@Xbox Game Pass

Dopo l' evento State of Play di Sony dedicato alle prossime novità del catalogo PlayStation 4 e PSVR, Microsoft ha tenuto nelle scorse ore una breve conferenza in streaming per presentare alcuni dei videogiochi indipendenti del programma ID@Xbox che saranno lanciati nelle prossime settimane su Xbox Game Pass . La casa di Redmond ha infatti presentato una serie di prodotti molto interessanti, che saranno disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati alla sua piattaforma digitale.

L'azienda statunitense ha presentato Killer Queen Black, Outer Wilds (con tanto di intervista agli sviluppatori di Mobius) e Void Bastards, mostrando inoltre Operencia: The Stolen Sun, il bizzarro Supermarket Shriek e chiacchierando con il team di Afterparty, Night School Studio. Non sono mancate inoltre le presentazioni di Blazing Chrome e The Good Life.



A seguire il video integrale della conferenza, che mostra nuove scene di gioco per i titoli ID@Xbox in arrivo su Game Pass.