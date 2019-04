Microsoft annuncia la Xbox One senza dischi, ufficiale il nuovo servizio Ultimate

Dopo mesi di speculazioni e voci più o meno veritiere, alla fine Microsoft ha confermato l'imminente debutto di una nuova versione di Xbox One votata esclusivamente a una fruizione digitale. Il modello, ribattezzato Xbox One S All-Digital , è derivato dalla versione Xbox One S, con la quale condivide tutte le caratteristiche principali, ma privo di lettore Blu-ray : l'esclusione del formato ottico permetterà alla casa di Redmond di tagliare sui costi di produzione e offrire la nuova console al prezzo consigliato di 229 euro , poco in meno rispetto al modello standard.

Non una differenza sostanziale, a onor del vero, che sarà compensata tuttavia con la presenza di tre giochi come Minecraft, Forza Horizon 3 e Sea of Thieves all'interno del disco rigido da 1TB. Questo modello sarà in vendita a partire dal 7 maggio in tutto il mondo.



A margine della presentazione della nuova console, l'azienda americana ha confermato la sua conferenza all'E3 2019, prevista per domenica 9 giugno alle 23:00 (ora italiana). Durante l'evento di Los Angeles, il colosso potrebbe finalmente svelare la nuova Xbox Scarlett e rispondere all'annuncio di ieri con le prime caratteristiche tecniche di PlayStation 5.



Nel frattempo, Microsoft comincia a riscaldare i motori confermando l'arrivo di un nuovo servizio su abbonamento chiamato Xbox Game Pass Ultimate, che al prezzo di 14,99 euro mensili offrirà tutti i benefici di Xbox Live e Xbox Game Pass in un'unica sottoscrizione. Il servizio è attualmente in fase di prova per alcuni utenti Insider e sarà esteso a tutti i possessori di dispositivi Xbox entro la fine dell'anno, con una data che arriverà verosimilmente alla conferenza dell'azienda all'E3 di giugno.