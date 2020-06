Mastergame Play, sesto episodio: l'importanza delle donne nel mondo dei videogiochi 

Quello dei videogiochi è stato per molto tempo un settore riservato perlopiù a figure maschili , tanto nel processo di sviluppo quanto nella fruizione di uno dei medium più giovani ma allo stesso tempo popolari e remunerativi del digital entertainment. Un fenomeno che, anno dopo anno, ha visto una vera e propria ascesa della figura femminile , con donne di talento che hanno saputo ritagliarsi ruoli importanti in questo universo in continua espansione.

Sviluppatrici, producer, artiste, ma anche giornaliste, responsabili della comunicazione, giocatrici professioniste e influencer che sfruttano nuovi mezzi come YouTube e Twitch per promuovere storie che fanno sognare, mondi virtuali con cui evadere dalla realtà, videogiochi con cui mettersi alla prova e competere con altre persone in eventi su scala globale.

Ne parliamo con Jessica "Miss Hatred" Armanetti, cosplayer ed ex-giocatrice professionista, che analizza la crescita della figura femminile nel campo dei videogiochi competitivi e del cosplay, ma anche con due figure come Alessandra Contin, giornalista de La Stampa e scrittrice, ed Elisa Di Lorenzo, responsabile del team di sviluppo italiano Untold Games.

C'è spazio anche per i messaggi di sette eroine italiane dei videogiochi, che ci parlano di come siano riuscite a trasformare la passione per i videogiochi in una carriera professionale: Fabrizia Malgieri, giornalista e docente Iulm; Francesca Prandoni, responsabile della comunicazione di Nintendo Italia; Giulia Carlotta Zamboni, producer di Gamera Games; Tiziana Grasso, responsabile della comunicazione di PlayStation Italia; Martina "Elektra" Lubrano, pro player dei Samsung Morning Stars; Francesca Guido, giornalista di Tgcom24; e infine Maria Elisa "Midna" Calvagna del duo di content creator PlayerInside.

