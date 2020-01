Mass Effect, la trilogia di BioWare potrebbe tornare presto in versione rimasterizzata

"Mass Relays" (Portali Galattici): è questo il messaggio contenuto nel tweet di BioWare che riprende la scena iniziale e la copertina del primo Mass Effect, accompagnato dalla sua sensazionale colonna sonora. Per molti fan, questo non è solo un tributo a uno dei giochi più amati di tutti i tempi, ma un chiaro indizio che la software house stia lavorando a una versione rimasterizzata dell'intera trilogia per la saga ruolistica.