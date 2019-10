Marvel's Avengers, il sistema di personalizzazione nel videogioco dei Vendicatori

Mancano ancora sei mesi al debutto di Marvel's Avengers , il nuovo videogioco creato dagli autori di Tomb Raider che sarà incentrato sulle avventure dei Vendicatori dei fumetti Marvel. Nell'ultimo video, gli sviluppatori di Crystal Dynamics hanno presentato ufficialmente il sistema di personalizzazione del gioco , che permetterà di cambiare non solo l'aspetto, ma anche l'equipaggiamento (e di conseguenza i poteri) di ciascun personaggio.

Il trailer dà una panoramica della storia, dei personaggi e della personalizzazione dei vari personaggi che faranno parte dell'avventura, da Thor a Hulk, passando per Captain America e Ms. Marvel: proprio l'eroina, alter ego di Kamala Khan, sarà la reale protagonista dell'avventura, colei che dovrà riunire gli Avengers per salvare il mondo dalle forze robotiche AIM.

In attesa del lancio, fissato al 25 maggio 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, non perdete il nuovo trailer ufficiale di Marvel's Avengers.

