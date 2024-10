Marvel's Spider-Man 2 raddoppia: Peter Parker e Miles Morales tornano su PC

La conferma del lancio su PC, tuttavia, porta con sé delle "brutte notizie" per gli amanti dell'Uomo Ragno: Insomniac Games ha confermato che non sono in sviluppo nuovi contenuti per il sequel di Marvel's Spider-Man, smentendo così le indiscrezioni che parlavano di un'espansione incentrata sul personaggio di Venom. È lecito credere che tutte le attenzioni del team siano ora puntate su Marvel's Wolverine, nuovo videogame nato dalla collaborazione con Marvel che proporrà una nuova interpretazione per un'altra icona dei fumetti: l'uscita potrebbe avvenire tra il 2025 e il 2026.