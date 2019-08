Marvel's Spider-Man per PS4 torna nei negozi in versione estesa

"Siamo orgogliosi di poterlo ripetere ancora una volta: grazie per aver supportato in modo straordinario Insomniac Games e Marvel’s Spider-Man da quando il supereroe spara-ragnatele è atterrato sul sistema PlayStation 4. Manca poco più di una settimana al primo anniversario del gioco, che ricorre il 7 settembre! Nel corso delle prossime settimane ripercorreremo il 2018, ma adesso desideriamo iniziare i festeggiamenti di questa ricorrenza con un fortissimo THWIP!



Sembra impossibile che solo un anno fa le persone non avevano ancora la possibilità di saltare tra i grattacieli di New York dell’universo Marvel. Non dimenticheremo mai il primo E3 nel 2016, quando il nostro teaser ha lasciato i fan a bocca aperta annunciando la collaborazione con Sony Interactive Entertainment e Marvel Games per dare il nostro tocco inconfondibile ai personaggi di fantasia più famosi di tutti i tempi. Dal perfezionare gli spostamenti con le ragnatele e i combattimenti acrobatici di questo supereroe, a reinventare la storia e l’universo di Spider-Man e creare la nostra versione della New York di Marvel: è stata un’avventura folle per tutti noi", si legge nel messaggio degli sviluppatori.



La Game of the Year Edition di Marvel's Spider-Man include il gioco completo insieme alle tre espansioni de "La città non dorme mai" e, almeno per il momento, in Italia è disponibile solo in formato digitale: Sony distribuirà la versione fisica dell'edizione sul mercato Nord Americano, ma non ci sono ancora conferme sul suo debutto in Europa, che siamo certi non tarderà.



La notizia arriva a una settimana esatta dall'acquisizione di Insomniac Games, responsabili di Spider-Man, Ratchet & Clank e la storica saga di Spyro, proprio da parte dell'azienda giapponese (ve ne abbiamo parlato qui).