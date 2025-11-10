Marvel 1943: Rise of Hydra slitta ancora, uscita rimandata oltre l'inizio del 2026

Il videogioco creato dall'autrice di Uncharted non vedrà la luce nei primi mesi del prossimo anno: Captain America e Pantera Nera si faranno attendere
Nuovo rinvio per Marvel 1943: Rise of Hydra, il videogioco d'azione realizzato da Amy Hennig (creatrice di Uncharted) sotto l'egida di Skydance Games: l'editore ha annunciato che l'uscita del gioco, già rimandata ai primi mesi del 2026 dopo la finestra iniziale del 2025, è stata ora posticipata a data da destinarsi senza tuttavia fornire indicazioni più concrete sulla possibile distribuzione sul mercato.
In una nota pubblicata su X, lo studio spiega di voler "offrire videogiochi indimenticabili e di alta qualità che rispettino i personaggi e i mondi" con cui lavora, sottolineando l'ambizione del nuovo progetto e la necessità di sfruttare più tempo possibile "per realizzare pienamente la visione" dello studio. Al momento la software house ha preferito non sbilanciarsi con una nuova finestra di lancio, limitandosi a indicare che l'uscita del progetto avverrà dopo i primi mesi del 2026.
Presentato durante la Game Developers Conference 2024, nel mezzo dell'evento dedicato alle novità di Unreal Engine, Marvel 1943: Rise of Hydra è un'avventura ideata dalla direttrice creativa dei primi tre capitoli di Uncharted, oggi alla guida del team di Skydance insieme al co-presidente Julian Beak. Il gioco è incentrato su una storia originale ambientata nella seconda guerra mondiale, con Drew Moerlein nei panni di Captain America e Khary Payton in quelli di Pantera Nera.
La trama ufficiale racconta l'alleanza forzata tra Steve Rogers e Azzuri, il Pantera Nera degli anni Quaranta, chiamati a superare le differenze per affrontare un nemico comune. Al loro fianco compaiono Gabriel Jones degli Howling Commandos e Nanali, una spia wakandiana infiltrata nel cuore di Parigi, impegnati a sventare un complotto capace di trasformare il caos del conflitto nell'ascesa definitiva dell'Hydra.
Il progetto resta tra i più attesi del catalogo Marvel nel settore dei videogiochi, anche perché il team di Hennig è al lavoro anche su un nuovo titolo di Star Wars non ancora svelato. Per Marvel 1943 l'attesa si allunga: chi ama i personaggi e i mondi della Casa delle Idee dovrà pazientare ancora prima di conoscere una data concreta.