Marvel 1943: Rise of Hydra slitta ancora, uscita rimandata oltre l'inizio del 2026

In una nota pubblicata su X, lo studio spiega di voler "offrire videogiochi indimenticabili e di alta qualità che rispettino i personaggi e i mondi" con cui lavora, sottolineando l'ambizione del nuovo progetto e la necessità di sfruttare più tempo possibile "per realizzare pienamente la visione" dello studio. Al momento la software house ha preferito non sbilanciarsi con una nuova finestra di lancio, limitandosi a indicare che l'uscita del progetto avverrà dopo i primi mesi del 2026.