Marvel 1943: Rise of Hydra non ce la fa, ufficiale il rinvio al 2026

La conferma è arrivata direttamente da Skydance Games, divisione videoludica del colosso cinematografico, che ha pubblicato un breve messaggio sui suoi canali social in cui conferma la necessità di qualche mese in più per portare a termine lo sviluppo del nuovo progetto diretto da Amy Hennig (autrice di Soul Reaver, Legacy of Kain e Uncharted) presso gli studi Skydance New Media.