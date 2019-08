Lukaku: videogiochi che passione, ma preferisce Xbox a PlayStation

Accolto da un bagno di folla, Romelu Lukaku è atterrato nella notte a Milano Malpensa per formalizzare il suo trasferimento dal Manchester United all'Inter. Sorriso in volto e tanti bagagli per il belga, che non ha dimenticato a casa la sua console. Come molti calciatori, anche il neo attaccante nerazzurro ha una grande passione per i videogiochi, ma non per il marchio che tutti si aspettavano: Lukaku preferisce Xbox One S a PS4. La gioia per l'arrivo dell'ex dei reds è stata subito interrotta dalla scherzosa precisazione di un tifoso: "Non cercatelo sul PlayStation Network!"