Le corse su smartphone di Mario Kart Tour si spostano a Parigi

Oltre alla nuova mappa ispirata chiaramente alla capitale francese, con tanto di Torre Eiffel sullo sfondo, il nuovo evento include delle skin aggiuntive per i personaggi, come quella di Peach, che include un nuovo abito per la principessa salvata in decine di occasioni dal povero Super Mario.

L'evento Paris Tour è già disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di Mario Kart Tour su smartphone e tablet con sistema operativo Android o iOS.

