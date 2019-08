Videogiochi, Mario Kart Tour sta arrivando su smartphone e tablet

Buone notizie per gli amanti dei giochi per cellullare e gli appassionati Nintendo: Mario Kart Tour, il nuovo videogioco dell'apprezzata serie racing, sarà disponibile dal 25 settembre su iOS e Android.



È già possibile pre-registrarsi per quello che sarà, come da recente abitudine della casa di Super Mario, un gioco "free-to-start", ovvero che non richiederà alcun pagamento per essere scaricato e giocato e limiterà le microtransazioni a elementi come per aumentare il numero di partite a disposizione.



In attesa di metterci su le mani, vi lasciamo alla descrizione ufficiale del gioco:



- Mario Kart fa il giro del mondo! In questo nuovo Mario Kart, Mario e i suoi amici girano il mondo gareggiando su circuiti ispirati a città vere e sulle classiche piste di Mario Kart! Le nuove destinazioni appariranno all'interno di tour che cambieranno a rotazione ogni due settimane! Oltre ai nuovi percorsi ispirati a luoghi famosi, alcuni dei tuoi piloti preferiti sfoggeranno piccole variazioni stilistiche che omaggiano le città incluse nel gioco!



- Il divertimento senza fine di Mario Kart sulla punta delle tue dita! L'amatissima serie di Mario Kart è pronta a conquistare il mondo... dei dispositivi smart! Basta un dito per sterzare, derapare con stile e lanciare oggetti devastanti. Punta a conquistare l'oro nei trofei in piste nuove e grandi classici della serie di Mario Kart.



- Agguanta il primo posto usando gli oggetti ed entrando in frenesia! In Mario Kart Tour hai accesso a un arsenale di potenti oggetti capaci di cambiare le carte in tavola; anzi, in pista! Metti sotto torchio gli avversari entrando in "frenesia", una condizione che ti conferisce una scorta illimitata di un oggetto e ti rende invincibile! Sfrutta questi vantaggi per seminare il caos in pista, ma fai in fretta, perché la frenesia dura poco!



- Colleziona piloti, veicoli, distintivi e molto altro! Gareggia e ottieni le megastelle! Puoi anche eseguire lanci dai tubi per ottenere più piloti, veicoli e deltaplani! Completando determinate sfide otterrai dei distintivi che potrai sfoggiare con orgoglio accanto al tuo nickname del gioco!



- Le sfide bonus conferiscono un sapore particolare alle corse tradizionali! In alcune corse, l'obiettivo non sarà necessariamente il primo posto. Sfide bonus con nomi come "VS Mega Bowser" o "Sistema i Goomba!" non lasciano spazio a dubbi: dovrai adottare approcci e strategie diverse!



- Corri per scalare le leghe online! Fai a sportellate con i migliori del mondo! I tuoi record determineranno la tua posizione rispetto agli altri giocatori. Esercitati e prova diverse combinazioni di piloti, veicoli e deltaplani per ottenere punteggi migliori e ambire ai piani alti della classifica!