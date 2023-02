Venice 2089: la Venezia del futuro diventa protagonista di un videogame

Come suggerisce il titolo, il videogame realizzato dallo studio mantovano è ambientato in una Venezia del futuro, in cui massicce inondazioni e i cambiamenti climatici hanno modificato inesorabilmente il paesaggio: si tratta di un omaggio alla città da parte dei suoi creatori Iszac Parise, Alessandro Stoduto e Fabiola Bonfanti.

La protagonista dell'avventura è Nova, una giovane ragazza che può esplorare la città a bordo di un hoverboard in compagnia di un amico speciale che ha la forma caratteristica della punta di una gondola. Il suo peregrinare a suon di musica la porterà a contatto con diversi personaggi con i quali potrà interagire, cercando spesso di risolvere anche simpatici puzzle ambientali.

Il forte riferimento ai fatti realmente accaduti nel 2019 a seguito dell'alta marea che ha invaso la città ha convinto dunque la giuria ad aggiudicare il primo premio al gioco, che adesso potrà godere del supporto di RED, la realtà accademica composta da studenti del master in Computer Grafica, Game e Concept Art, per ottenere tutti gli strumenti necessari a far conoscere il progetto (già lanciato su PC dallo scorso ottobre) al grande pubblico.