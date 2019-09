La storia dello sviluppatore dormiglione e del gioco di ruolo quasi cancellato

Pare che il game designer non fosse riuscito ad alzarsi presto tutti i giorni per dedicarsi allo sviluppo del gioco e che questa situazione fosse diventata per lui insopportabile, pena la possibile cancellazione del progetto da parte di Square Enix.



La notizia, che dapprima era apparsa come un’ironica bufala, ha lasciato di stucco la community del gioco come confermano i diversi commenti basiti al tweet di Yoko Taro.