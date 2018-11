L'autore di Final Fantasy omaggia Topolino

Continuano i festeggiamenti per i 90 anni di Topolino: oggi tocca a Tetsuya Nomura, autore di Final Fantasy che ha omaggiato il leggendario personaggio Disney con uno schizzetto.



Il disegno è stato pubblicato sui social della saga di Kingdom Hearts, che mescola il mondo di Topolino e soci con quello della celebre saga di giochi di ruolo, Final Fantasy, appunto.



Un omaggio che arriva a pochi giorni dall'annuncio del completamento dei lavori di Kingdom Hearts 3, che debutterà nei negozi il prossimo 29 gennaio sia su PS4 che Xbox One. Simpatico, no?