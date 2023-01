Giappone: noto wrestler affronta un torneo travestito da Sephiroth di Final Fantasy

Il mondo del cosplay ha sempre camminato di pari passo agli universi cinematografici, fumettistici e videoludici: tra i numerosi tributi che i fan hanno dedicato ai propri beniamini, non mancano quelli di personaggi famosi come il talentuoso wrestler canadese Kenny Omega , che non ha fatto mistero della sua passione per Final Fantasy 7 vestendo i panni di Sephiroth al torneo Wrestle Kingdom tenuto recentemente in Giappone.

L'edizione di quest'anno dell'evento, il più grande appuntamento per quanto riguarda il wrestling professionale giapponese, ha visto l'ex campione del mondo affrontare il wrestler britannico Will Ospreay.

Per l'occasione, Kenny si è fatto notare entrando in scena con indosso il costume dedicato al noto personaggio creato da Square-Enix, dirigendosi verso il ring mentre l'inconfondibile tema musicale "One Winged Angel" dedicato all'antagonista suonava in sottofondo.

Il cosplay è solo uno dei numerosi omaggi che il wrestler, al secolo Tyson Smith, ha riservato al franchise giapponese: persino il suo soprannome, infatti, è tratto dall'arma Omega Weapon di Final Fantasy, mentre per gran parte della sua lunga carriera, Omega ha persino utilizzato una mossa finale chiamata "One Winged Angel".

I tributi non si fermano a Final Fantasy, dato che Smith ha utilizzato altre componenti dei videogiochi come Street Fighter come parte del suo repertorio. Nella sua precedente apparizione all'evento nipponico, avvenuta nel 2019, Kenny era salito sul ring sulle note di "Hopes and Dreams", colonna sonora del gioco di ruolo Undertale, con un costume ispirato in parte al personaggio principale di Deltarune.

Kenny Omega è stato classificato due volte nella sua carriera come il wrestler numero uno nella Top 500 performer di Pro Wrestling Illustrated e sembra proprio che la sua carriera sia ancora destinata a una luminosa ascesa, con la complicità dei suoi amati videogiochi.