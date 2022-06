Final Fantasy VII, il remake si trasforma in una trilogia: secondo atto in arrivo nel 2023

Presentato da Tetsuya Nomura, responsabile del franchise, l'evento dedicato al 25esimo anniversario di Final Fantasy VII ha riservato numerose sorprese ai fan dello storico gioco di ruolo lanciato nel 1997 su PlayStation.

Dopo aver confermato l'esordio su

Steam

Final Fantasy VII Remake Integrade

Intermission

Final Fantasy VII: The First Soldier

Final Fantasy VII Ever Crisis

free-to-play

microtransazioni

(con tanto di compatibilità con Steam Deck) di, il pacchetto che include il rifacimento del settimo episodio e il suo DLC, l'azienda ha presentato i nuovi contenuti in arrivo nella terza stagione di, spin-off in salsa battle royale della saga, prima di svelare nel dettaglio il rifacimento di, un ulteriore remake che sarà proposto in versionecon un sistema dicon cui ottenere armi casuali e contenuti extra.

Ever Crisis sarà caratterizzato da una suddivisione episodica

Advent Children

Before Crisis

Crisis Core

Dirge of Cerberus

The First Soldier

, con ogni capitolo che sarà dedicato a un particolare momento della storia originale di Cloud Strife, Tifa e Aerith: quelli più avanzati andranno inoltre a narrare nuovamente le altre storie che fanno parte in quella che Square-Enix definisce la "compilation di Final Fantasy 7": è lecito attendersi dei nuovi punti di vista su spin-off, prequel e altri progetti del calibro die il succitato, che porterà i fan a scoprire in che modo è stato creato il gruppo Soldier.

Il pezzo forte della serata, tuttavia, riguarda due annunci legati al remake di Final Fantasy VII. Il primo è la conferma che nel corso dell'inverno potremo finalmente mettere le mani sul rifacimento di

Crisis Core

Zack Fair

Cloud Strife

Sephiroth

: il prequel del gioco di ruolo, lanciato originariamente su PSP nel 2008, racconterà la storia die il suo ruolo nel rapporto tra il protagonista della serie principale,, e il temibile

In arrivo su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch entro la fine di quest'anno,

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion adatterà la storia dell'originale nel tentativo di creare una continuità con Final Fantasy VII Rebirth

, il secondo atto della trilogia con cui Square-Enix intende ri-narrare la storia di Final Fantasy VII.

Con le modifiche che la casa guidata da Tetsuya Nomura applicherà alla sceneggiatura (alcune delle quali sono già state applicate nel finale di Final Fantasy VII Remake), Zack avrà un ruolo di rilievo nella storia della seconda parte di questo ambizioso processo di riscrittura.

Ed

è proprio Zack, infatti, a comparire nel primo teaser ufficiale di Rebirth

: il filmato mostra il protagonista di Crisis Core aiutare Cloud, gravemente ferito, prima di focalizzarsi su una scena completamente diversa che mostra Cloud e Sephiroth fianco a fianco dirigersi verso una montagna.

Il director del progetto ha confermato che il secondo di tre atti arriverà il prossimo inverno e

sarà un'esclusiva per PlayStation 5

, mentre il team di sviluppo ha già iniziato i lavori per il terzo (e ultimo) atto. "Non vedo l'ora di condividere l'intenzione che sta dietro al nome del primo titolo, 'Remake', e del secondo, 'Rebirth'", svela Nomura. "Col tempo, spero di rivelare come si chiamerà il terzo titolo e dove porterà questo viaggio".

"Lo sviluppo di Final Fantasy VII Rebirth sta procedendo rapidamente da quando abbiamo adottato una nuova struttura di sviluppo", prosegue. "Un titolo di questa portata in cui tutto è interconnesso ancora prima dell'inizio della produzione è davvero raro. In effetti, lo sviluppo del terzo capitolo è già iniziato, e io stesso sono già al lavoro sulla conclusione della serie".

Non è chiara quale sia la finestra di lancio per l'atto conclusivo della trilogia di Final Fantasy VII Remake

, ma considerando che il primo capitolo è stato lanciato nel 2020 e che il secondo arriverà nell'inverno del 2023, è lecito credere che la fine del viaggio di Cloud possa arrivare non prima del 2026.